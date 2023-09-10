سيناتور أمريكي: إعلان مجموعة العشرين صفعة على وجه زيلينسكي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، يوم السبت، إن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين G20 كان بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح ماكول، في حديث لشبكة CNN، أن بيان العام الماضي أعطى أوكرانيا الأمل في الانضمام إلى حلف الناتو عقب الاتفاقيات الأمنية ونهاية الصراع، أما الآن فبيان القمة يقر "بعدم وجود ما أسماه زيلينسكي وحاشيته بالعدوان الروسي على أوكرانيا".

ونتيجة لهذا الإقرار اعتبرت شبكة CNN أن بيان القمة الختامي العام الجاري "أضعف" من العام الماضي.

ومن جانبها، وصفت المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هالي هذا القرار بأنه "انتصار لروسيا والصين" وانتقدت بايدن لفشله في إقناع مجموعة الـ 20 باتخاذ موقف أكثر صرامة.

وقالت هايلي:"الصين منتصرة، وعينها على تايوان بينما يتكشف كل هذا، وهذا أمر مؤسف".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق خلال قمة مجموعة العشرين، على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.

المصدر: RT