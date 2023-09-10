بيان من الخارجية المصرية عقب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي

أكدت الخارجية المصرية أن استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، ومخالفة قانونية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، ردا بما تم الإعلان عنه اليوم، حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، أن ذلك يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

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ولفتت الخارجية إلى أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد 4 أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

وفي السياق ذاته قال خبير المياه المصري عباس شراقي، في تصريحات صحفية، إن كمية التخزين في بحيرة سد النهضة في شهري يوليو وأغسطس و8 أيام من سبتمبر، بلغت نحو 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 مترا فوق سطح البحر.

وأشار إلى أن إثيوبيا انتهت من الملء الرابع لخزان سد النهضة مساء الجمعة الماضية وفق ما كشفت عنه أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية، موضحا أنها تعادل نحو 50% من المتوسط السنوي لتدفق نهر النيل.

المصدر: RT