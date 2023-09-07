إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، اليوم الخميس، على الملء الرابع لسد النهضة، حيث قال: "سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له".

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وقال المتحدث: نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة، موضحاً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد.

وأضاف: "لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، قد أعلن أمس الأربعاء أن أثيوبيا لم تظهر أي توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة.

وقال شكري، خلال كلمته اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن بند سد النهضة أصبح خلال رئاسة مصر لمجلس الجامعة العربية بندا دائما على جدول أعمال الاجتماع للحفاظ على مصالح مصر والسودان الذى يحمل مخاطر لا يمكن القبول بها.

وأشار إلى أن القاهرة استضافت مؤخرا اجتماعا مصريا إثيوبيا لإيجاد حل لمشروع سد النهضة ولكن إثيوبيا لم تظهر أي توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة.

وركز على أن مصر مستمرة في مطالبة الجامعة العربية بدعم مصر والسودان لإيجاد حل يحفظ مصالحهما في أزمة سد النهضة.

المصدر: وكالات + RT