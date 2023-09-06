وزير الخارجية المصري يعلن عدم تغير التوجه الإثيوبي بشأن سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، أن أثيوبيا لم تظهر أى توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة.

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وقال شكري، خلال كلمته اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن بند سد النهضة أصبح خلال رئاسة مصر لمجلس الجامعة العربية بندا دائما على جدول أعمال الاجتماع للحفاظ على مصالح مصر والسودان الذى يحمل مخاطر لا يمكن القبول بها.

وأشار إلى أن القاهرة استضافت مؤخرا اجتماعا مصريا إثيوبيا لإيجاد حل لمشروع سد النهضة ولكن إثيوبيا لم تظهر أي توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة.

وركز على أن مصر مستمرة فى مطالبة الجامعة العربية بدعم مصر والسودان لإيجاد حل يحفظ مصالحهما فى أزمة سد النهضة.

وقال شكري إن مصر تتطلع إلى استمرار الجامعة العربية في دعمها في ما يتعلق بقضية سد النهضة، معربا عن رفضه للمواقف المتعنتة لإثيوبيا في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق يحقق مصالح الجميع.

المصدر: RT