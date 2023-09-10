لافروف: الهند دعت الجانب الروسي إلى استثمار الأموال بالروبية التي تراكمت لديه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الهند تنوي تقديم مجالات يمكن فيها استثمار المبالغ الضخمة التي تراكمت لدى روسيا بالعملة الوطنية الهندية – الروبية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين التي جرت في العاصمة الهندية: "وفي الوضع الحالي تراكم لدى روسيا الكثير من مليارات الروبيات، والتي لم نجد مجال لاستخدامها بعد، وأكد أصدقاؤنا الهنود أنهم سيطرحون مجالات واعدة يمكن استثمارها فيها".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أنه تزايدت في السنوات الأخيرة، حصة العملات الوطنية في التسويات الثنائية بين روسيا وعدة دول من بينها الصين والهند وإيران، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا وفصل غالبية المصارف الروسية عن نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية.

وعقدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة شاركت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة. ومثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

المصدر: تاس