وزارة التعليم والعلوم الروسية تكشف فحوى النهج الغربي في تصدير التعليم

قال نائب وزير التعليم والعلوم الروسي قسطنطين موغيليفسكي، إن النهج الغربي في تصدير التعليم هو في الواقع استيراد لأذكى الطلاب وأكثرهم موهبة من الدول غير الغربية.

وأضاف موغيليفسكي، في كلمته أمام المشاركين بمؤتمر "الاستعمار في الشرق وتأثيره على العالم الحديث" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "لا يخفى على أحد أن النهج الغربي في تصدير التعليم يتلخص في استيراد أذكى الشباب وأكثرهم موهبة إلى الدول الغربية من الدول الأخرى غير الغربية. يتم إغراؤهم بالآفاق والمكاسب الشخصية لكي يبقوا في دول الغرب بعد التخرج. أما الدول المانحة فلا تحصل على شيء في النتيجة".

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وأشار نائب الوزير إلى أن، النهج الروسي هو عكس ذلك تماما، حيث تقوم روسيا بتعليم وتدريب الأجانب الأكفاء في المؤسسات التعليمية الروسية ومن ثم تمنحهم الفرصة للعودة وتحقيق أنفسهم في وطنهم.

ويعقد المنتدى الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "على طريق التعاون والسلام والازدهار".

المصدر: نوفوستي