"سكاي نيوز": جامعة أوكرانية تمنح بوريس جونسون دكتوراه فخرية (صور)

أفادت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة لفوف الوطنية "إيفان فرانكو" خلال زيارته لأوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أنه يمكن للجامعة منح هذه الدرجة بناء على مزايا المتقدم حتى لو لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالجامعة.

ونشرت القناة التلفزيونية صورا لجونسون وهو يقف مرتديا معطفا وقبعة سوداء خلال حفل حصوله على الدكتوراه.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الجمعة وصول جونسون إلى كييف.

المصدر: RT