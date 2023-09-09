أرهب القرود بالـ"لانغور".. السلطات الهندية لاحقت مئات الكلاب الضالة قبل انعقاد قمة العشرين (فيديو)

لاحقت السلطات الهندية مئات الكلاب الضالة التي تجوب شوارع العاصمة الهندية ونقلتها إلى ملاجئ قبيل قمة مجموعة العشرين الحالية.

وأكد نشطاء في مجال حقوق الحيوان إمساك السلطات الهندية بمئات الكلاب الضالة التي تجوب شوارع العاصمة نيودلهي، يأتي ذلك بعد أن أزالت السلطات بالفعل العديد من الأحياء العشوائية الفقيرة في المدينة ووضعت خطة لترهيب القرود حيث نشرت مجموعات من قرود اللانغور لإخافة القرود الأخرى وإبعادها عن الأماكن العامة قبل القمة.

وتعد القمة أكبر تجمع على الإطلاق لزعماء العالم تشهده العاصمة الهندية، ولم تربط مؤسسة بلدية نيودلهي بشكل مباشر إبعاد الكلاب الضالة بالقمة، مشيرة إلى أنه يتم الإمساك بها "فقط على أساس الحاجة الملحة".

ومع ذلك، ذكر شهود من "رويترز" أن سيارات الإسعاف المستخدمة في جمع الكلاب الضالة علقت لوحات مكتوب عليها "في خدمة مجموعة العشرين".

60 ألف كلب ضال

ويوجد في منطقة العاصمة أكثر من 60 ألف كلب ضال بحسب بيانات حكومية، ويطعمها ويعطف عليها العديد من سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة، لكن هناك أيضا حالات تهاجم فيها الكلاب البشر.

وكانت مؤسسة بلدية دلهي قد أصدرت في أغسطس أمرا بجمع الكلاب الضالة "من المناطق القريبة من المواقع البارزة على خلفية قمة مجموعة العشرين"، لكنها سحبت الأمر بعد يومين بسبب ردود الفعل الغاضبة.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الحيوان إن المؤسسة بدأت بعد ذلك في الإمساك بالكلاب الضالة "بطريقة غير إنسانية" الأسبوع الماضي بدون استخدام أساليب مثل الشباك بحسبما تنص عليه التوجيهات.

وأضافوا أنه تم الإمساك بنحو 1000 كلب حتى الآن من مناطق مثل المطار ومكان انعقاد قمة العشرين.

وذكر شهود من "رويترز" بأن الفرق المكلفة من قبل مؤسسة البلدية كانت تجمع الكلاب باستخدام قضبان ذات حلقة في أحد طرفيها لتجر الحيوانات بعد ذلك إلى سيارات الإسعاف.

Watch this video to witness the shocking cruelty inflicted upon innocent street dogs by the Modi government in preparation for the G20 summit.



Dogs are being dragged by their necks, beaten with sticks and thrown into cages. They are being denied food and water, and they are… pic.twitter.com/gObDAqiqiq — Congress (@INCIndia) September 8, 2023

المصدر: وكالات