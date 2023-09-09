أعرب الخبير الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، عن اعتقاده بأن "المشرفين" على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن يريدون استمرار النزاع في أوكرانيا، لأنهم يرون فيها "بقرة حلوب".

وقال ماكغريغور، الذي عمل في وقت سابق كمستشار لرئيس البنتاغون: "النزاع في أوكرانيا عبارة عن بقرة حلوب، ويريد القيمون على سياسة بايدن أن يستمر هذا الأمر".

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ويرى الخبير أن المجمع الصناعي- العسكري الأمريكي، "يملأ جيوبه" بالنقود، وطبعا يساهم استمرار النزاع في أوكرانيا في تعزيز ذلك.

وقال ماكغريغور، عبر شبكة "إكس" الاجتماعية: "عليكم عقد السلام أيها البلهاء".

وفي وقت سابق، قال هذا الخبير إن الجيش الأوكراني فقد بالفعل 400 ألف قتيل، وأن الحديث داخل القوات الأوكرانية يدور حول "الإطاحة" بزيلينسكي.

المصدر: نوفوستي