البيت الأبيض يرفض تأكيد التقارير حول نية واشنطن إرسال صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تأكيد التقارير التي تفيد بأن سلطات البلاد تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وقال ممثل مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عندما طلب منه تأكيد هذه المعلومات: "لا أستطيع".

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وذكرت قناة ABC News، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القرار "في الطريق"، لكن الخطط قد تتغير قبل الإعلان الرسمي. وإذا قررت الإدارة إرسال ATACMS، فسيتم الإعلان عنها في حزمة المساعدات العسكرية التالية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم الأربعاء الماضي إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن مسألة توريد صواريخ ATACMS البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف.

المصدر: نوفوستي