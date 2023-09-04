كوليبا: مسألة توريد صواريخ ATACMS لأوكرانيا لا تزال قيد البحث

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن مسألة تقديم الولايات المتحدة صواريخ ATACMS البعيدة المدى لأوكرانيا لا تزال قيد البحث.

ونقلت وكالة "أوكر إنفورم" الأوكرانية عن كوليبا قوله، يوم الاثنين، إن "مسألة تقديم صواريخ ATACMS الأمريكية لأوكرانيا لا تزال مفتوحة، وهي لم تغلق على الإطلاق. وبحثنا ذلك في الاتصال الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي".

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وأضاف كوليبا أن الوزير الأمريكي "أكد أنهم يحللون بعض الأمور المتعلقة بالاستخدام والعدد من أجل اتخاذ القرار النهائي".

وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا قد قدمتا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، مضيفا أنه "سيكون طبيعيا جدا" إن انضمت الولايات المتحدة وألمانيا إلى تلك الجهود.

يذكر أن بريطانيا كانت قد قدمت لأوكرانيا صواريخ Storm Shadow، وفرنسا صواريخ SCALP البعيدة المدى، بينما تدرس ألمانيا إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ Taurus.

المصدر: نوفوستي