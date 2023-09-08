نائب رئيس وزراء أوكرانيا يسمح بنشر مراسلاته مع إيلون ماسك عن مسألة "حياة أو موت"

أقر نائب رئيس وزراء أوكرانيا، ميخائيل فيدوروف، الذي اشتكى من نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمراسلات حول "ستارلينك" دون إذنه، بأنه هو ذاته الذي سمح بنشرها في سيرة حياة ماسك.

كتب نائب رئيس الوزراء الأوكراني فيدوروف عبر منصة "اكس" (تويتر سابقا)، أنه أعطى الإذن الرسمي بنشر مراسلاتهم في سيرة حياة الملياردير، وأصبح معروفا أن المؤرخ الأمريكي والتر إيزاكسون نشر في صحيفة "واشنطن بوست" مقتطفات من كتاب عن سيرة رجل الأعمال ماسك، واستشهد فيه بنصوص من مراسلات شخصية بين ماسك وفيدوروف.

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وبحسب المراسلات، في عام 2022، اشتكى فيدوروف من محدودية عملية "ستارلينك" في مناطق القتال وطلب إعادة تهيئتها، لأنها "مسألة حياة أو موت".

وفي مقابلة له مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اشتكى فيدوروف من أن "ماسك" أعطى إيزاكسون مراسلاتهم من العام الماضي من دون إذنه.

وكتب فيدوروف: "أمنح الإذن الرسمي بنشر مراسلاتي مع إيلون ماسك في كتاب جديد عنه".

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، قال ماسك إنه لن يسمح باستخدام أقمار "ستارلينك" الصناعية للتصعيد في أي نزاع قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

ويذكر أن "ستارلينك" عبارة عن شبكة ساتلية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان في العالم، ومنذ عام 2018، تم تنفيذ المشروع بواسطة شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

المصدر: نوفوستي