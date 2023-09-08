لن أساهم في حرب نووية!

قصة مثيرة يرويها وولتر إيزاكسون حول دور إيلون ماسك في الحرب الأوكرانية وكيف أنه وقف في وجه أوكرانيا في اللحظة الحرجة درءا لرد فعل نووي.

دعم إيلون ماسك أوكرانيا في حربها من خلال شركته Space X عبر تزويدها بمحطات طرفية تعمل من خلال الأقمار الصناعية على التصدي للتشويش الروسي. وفعل ذلك دعما لجهود الإدارة الأمريكية وبناء على استجداء نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيل فيدوروف. ثم أرسل 2000 محطة أخرى عبر بولندا، وحين اشتكى الأوكرانيون من قطع الكهرباء زودهم بألواح طاقة شمسية وبطاريات ميدانية.

وأصبح لدى الأوكرانيين بالمحصلة 15 ألف محطة تابعة لستارلينك (Starlink) ساعدت على ربط الجيش الأوكراني بقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية وعلى إعادة البث التلفزيوني وعلى استمرار خدمة الإنترنت. وقدّر ماسك تكلفة هذا الدعم بمبلغ 80 مليون دولار أمريكي.

لكن ماسك قلب ظهر المجن عندما هاجم الجيش الأوكراني الأسطول البحري الروسي في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. حيث قام الجيش الأوكراني بإرسال 6 غواصات دون طيار محملة بالمتفجرات، مستخدمة ستارلينك (Starlink) لتوجيهها للهدف. وعبر ماسك عن استيائه من هذا الهجوم: يمكن أن يؤدي هذا الفعل إلى حرب نووية تكون ستارلينك مسؤولة جزئيا عنها. وقيل أنه تواصل مع الرئيس بوتين من خلال السفير الذي أكد له أن مثل هذا الهجوم سيؤدي لرد فعل نووي.

وبناء على ذلك أوعز ماسك لمهندسيه بإيقاف التغطية على مسافة 100 كم من ساحل القرم. وعندما اقتربت الغواصات الأوكرانية من الأسطول الروسي فقدت الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ دون أضرار. فجن جنون الأوكرانيين واتهموا ماسك بالانحياز لروسيا لكنه قال: دفعنا 80 مليون دولار لأوكرانيا، بينما دفعنا 0 دولار لروسيا. مما يعني أننا مع أوكرانيا. لكنني لن أتسبب بكارثة نووية وسأستمر بالدعم لأغراض إنسانية فقط.

المصدر: واشنطن بوست

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