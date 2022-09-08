الاستيلاء على معدات قدمتها Space X للقوات الأوكرانية  

قال الحرس الوطني الروسي، إن عناصره صادروا معدات Starlink للتواصل عبر الأقمار الصناعية من إنتاج شركة Space X، كانت بحوزة القوات الأوكرانية.

ويشار إلى أنه تم تسليم هذه للجيش الأوكراني، في إطار المساعدات العسكرية الأمريكية.

وذكر الحرس الوطني الروسي، في بيانه اليوم، أنه تم القبض كذلك على ثلاثة من المتواطئين مع الجيش الأوكراني يعملون داخل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "تم في أحد البيوت بداخل أحد المراكز السكنية بجمهورية لوغانسك الشعبية، اكتشاف صحن ومعدات للبث عبر الأقمار الصناعية من طراز Starlink. وتم كذلك القبض على 3 أشخاص عملوا على مساعدة الجيش الأوكراني، وأحدهم ينتمي للتنظيم المحظور- القطاع الأيمن".

وفي نفس المركز السكني، تم العثور على مخبأين فيهما ثلاث قاذفات قنابل، بما في ذلك اثنتان أجنبيتان و 123 قذيفة لها، و 165 قذيفة مدفعية، و 70 قنبلة يدوية، وأكثر من 50000 ذخيرة للأسلحة النارية الفردية.

في وقت سابق، طلب وزير التحويل الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف، من صاحب شركة Space X الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تزويد أوكرانيا بمحطات Starlink وإمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وفي 27 فبراير الماضي، أعلن ماسك أنه فتح لأوكرانيا إمكانية الوصول إلى نظام الاتصالات العالمية Starlink عبر الأقمار الصناعية.

وفي مارس، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأوكراني يستخدم مجموعة أقمار ستارلينك الفضائية في ترتيب هجماته على القوات الروسية، في غياب قنوات اتصال بديلة.

المصدر: نوفوستي