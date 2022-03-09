إيلون ماسك: مستعد للسفر إلى موقع عالي الإشعاع وتناول الطعام المزروع فيه

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أوروبا إلى توليد المزيد من الطاقة النووية لتعويض المخاوف من نقص ‏الغاز، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏

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وكتب ماسك، رئيس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، عبر حسابه على موقع "تويتر: "نأمل أن يكون من الواضح للغاية الآن أن على أوروبا إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية الخاملة وزيادة إنتاج الطاقة للمحطات الحالية".

وزعم ماسك أن فكرة خطر الإشعاع فكرة خاطئة، ووضع تحديا لمنتقديه، قائلا: "بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون عن طريق الخطأ أن هذا يمثل خطرا إشعاعيا، اختر ما تعتقد أنه أسوأ موقع. سوف أسافر إلى هناك وأتناول الطعام المزروع محليا على التلفزيون".

وتابع: "لقد فعلت ذلك في اليابان منذ سنوات عديدة، بعد فترة وجيزة من فوكوشيما. خطر الإشعاع أقل بكثير مما يعتقده معظم الناس. كما أن الطاقة النووية أفضل بكثير فيما يتعلق بالاحترار العالمي من حرق الهيدروكربونات للحصول على الطاقة".

For those who (mistakenly) think this is a radiation risk, pick what you think is the worst location. I will travel there & eat locally grown food on TV.



I did this in Japan many years ago, shortly after Fukushima. Radiation risk is much, much lower than most people believe. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2022

المصدر: RT