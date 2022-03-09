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إيلون ماسك: مستعد للسفر إلى موقع عالي الإشعاع وتناول الطعام المزروع فيه

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إيلون ماسك: مستعد للسفر إلى موقع عالي الإشعاع وتناول الطعام المزروع فيه
Globallookpress
إيلون ماسك
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دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أوروبا إلى توليد المزيد من الطاقة النووية لتعويض المخاوف من نقص ‏الغاز، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.‏

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وكتب ماسك، رئيس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، عبر حسابه على موقع "تويتر: "نأمل أن يكون من الواضح للغاية الآن أن على أوروبا إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية الخاملة وزيادة إنتاج الطاقة للمحطات الحالية".

وزعم ماسك أن فكرة خطر الإشعاع فكرة خاطئة، ووضع تحديا لمنتقديه، قائلا: "بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون عن طريق الخطأ أن هذا يمثل خطرا إشعاعيا، اختر ما تعتقد أنه أسوأ موقع. سوف أسافر إلى هناك وأتناول الطعام المزروع محليا على التلفزيون".

وتابع: "لقد فعلت ذلك في اليابان منذ سنوات عديدة، بعد فترة وجيزة من فوكوشيما. خطر الإشعاع أقل بكثير مما يعتقده معظم الناس. كما أن الطاقة النووية أفضل بكثير فيما يتعلق بالاحترار العالمي من حرق الهيدروكربونات للحصول على الطاقة".

المصدر: RT

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