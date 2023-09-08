بوتين يقدم نصيحة لعالم نووي روسي شاب يبحث عن زوجة مثالية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع عالم شاب من المركز النووي الروسي بمدينة ساروف، كيفية العثور على الزوجة المثالية، بعد حديثه عن دراسته للجسيمات الدقيقة النيوترينوات.

وقال طالب الدراسات العليا في فرع جامعة موسكو الحكومية بمدينة ساروف في مقاطعة نيجني نوفغورود، العالم الشاب مكسيم فيالكوف، للرئيس بوتين في الاجتماع إنه "كان يعمل على موضوع جسيمات النيوترينو الأساسية الدقيقة، التي ليس لها شحنة ولها كتلة منخفضة للغاية".

وتمنى بوتين حظا سعيدا له في دراسته للنيوترينوات الدقيقة". ليرد الطالب مازحا بعبارة: "والعثور على زوجة".

ودار بين الرئيس والطالب حديث عن كيفية العثور على الزوجة المثالية بحيث قال بوتين: "نحن لا نعرف ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك.. سوف تصادف فتاة ليست مهتمة جدا بالعلم، فماذا ستفعل؟.. سوف تنسى النيوترينوات".

وأشار الطالب إلى أن: "الزوجة المثالية يجب أن تكون مثلا، زوجة مهندسة معمارية لأنها فنانة".

وأوضح بوتين: "للمبنى روح، والمهندس المعماري هو من يجسدها، يجب أن يشعر بجمال الكون، وبنفس الطريقة يشعر عالم الفيزياء الرياضية بجمال الكون هذا.. لا ينبغي أن يكون ما تبحث عنه مقيدا ببعض الأمور".

وشكر الطالب الرئيس بوتين، مؤكدا أنه سيأخذ كلامه بعين الاعتبار. وأنهى الرئيس المحادثة قائلا: "إنه خيارك".

هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشروع الجديد حول فيزياء كثافة الطاقة العالية في مركز ساروف النووي مهم لقدرة روسيا الدفاعية وهو مثير للإعجاب. موضحا خلال لقاء مع العلماء الشباب: "أدرك مدى أهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد ولزيادة القدرة الدفاعية للبلاد، وأنا على دراية ببعض الإنجازات في هذا المجال. وأتمنى لكم المزيد من النجاح".

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المصدر: RT