بوتين يشيد بمشروع نووي روسي جديد "يشبه الخيال"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشروع الجديد حول فيزياء كثافة الطاقة العالية في مركز ساروف النووي مهم لقدرة روسيا الدفاعية وهو مثير للإعجاب.

وقال بوتين خلال لقاء مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي في مدينة ساروف بمقاطعة نيجني نوفغورود: "أدرك مدى أهمية ذلك بالنسبة للاقتصاد ولزيادة القدرة الدفاعية للبلاد، وأنا على دراية ببعض الإنجازات في هذا المجال. وأتمنى لكم المزيد من النجاح".

وأكد أن المشروع الجديد مثير للإعجاب وهو "نوع من الخيال".

وأشار بوتين في وقت سابق إلى أن روسيا محصنة ضد الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة، وتحتفظ بمراكز رئيسية في هذا القطاع.

المصدر: RT