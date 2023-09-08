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لافروف يعلن عن كشف محاولة لتفجير أنابيب الغاز في البحر الأسود

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لافروف يعلن عن كشف محاولة لتفجير أنابيب الغاز في البحر الأسود
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن لدى روسيا معلومات تشير إلى محاولة تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" في البحر الأسود.

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جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الروسي مع ممثلي الرابطة البنغلاديشية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية في السفارة الروسية ببنغلاديش، حيث تابع: "الآن، عندما يطالب الجميع بالسماح لهم بتصدير الحبوب مرة أخرى، فإننا لا نمنعهم. ببساطة لن نسمح لهم بالمرور عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها من قبل واستخدمت في محاولات لمهاجمة ليس فقط سفننا العسكرية، ولكن أيضا السفن المدنية".

ووفقا له، فقد استخدمت أوكرانيا الممرات الإنسانية، علاوة على ذلك، في مهاجمة السفن الحربية التي كانت تقوم بدوريات على مسار خطوط أنابيب الغاز "السيل التركي، و"السيل الأزرق"، والتي بدأت دورياتها في هذه الأجزاء من البحر الأسود، بسبب معلومات تفيد بمحاولات أوكرانية لتفجيرها، تماما كما فجروا "السيل الشمالي".

المصدر: RT

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