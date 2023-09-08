المجلس العسكري للنيجر ينفي نشر بوركينو فاسو قوات للأعمال القتالية

نفى المسؤول الإعلامي للمجلس العسكري في النيجر نشر وحدات عسكرية من بوركينا فاسو في النيجر بإطار الشراكة القتالية بين البلدين، وإنما في إطار التدريب في مجال مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك أوردت وسائل إعلامية عربية أنباء تفيد بوصول عدة وحدات عسكرية من القوات المسلحة لبوركينا فاسو إلى النيجر.

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وكان وزيرا خارجية بوركينا فاسو ومالي أوليفيا رومبا وعبدولاي ديوب، عقب زيارتهما إلى النيجر، شهر أغسطس الماضي أكدا في تصريحات بأن التدخل العسكري في النيجر سيعد بمثابة إعلان حرب على بلديهما.

وكانت بنين وغينيا بيساو وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال قد أعلنت عن استعداها للتدخل العسكري في النيجر من خلال تشكيل فرق تحت رعاية "إيكواس"، فيما يجري الآن إعادة تجميع القوات في البلدان المجاورة للنيجر، ولا يستبعد خيار جذب قوات دول أخرى للمنظمة.

المصدر: RT