مستشهدا بعدوان "الناتو" وعواقبه.. جنرال صربي يحذر كييف من استخدام قذائف اليورانيوم المنضب

حذر الجنرال الصربي، ميلوش جوشان، السلطات الأوكرانية من استخدام قذائف اليورانيوم المنضب، مؤكدا أنها موجهة ضد أبنائهم وأحفادهم وكل ما ينمو في البلاد، مستشهدا بعدوان "الناتو" وعواقبه.

وأوضح جوشان: "لدي تجربة غنية حقا، ولسوء الحظ، سلبية للغاية فيما يتعلق باستخدام هذه الذخيرة، ففي أثناء عدوان الناتو، كانت طائرات A-10 Thunderbolt التي تحمل الذخيرة المذكورة نشطة بشكل خاص، ومات العديد من الجنود والقادة والمدنيين".

وأشار الجنرال إلى أنه "لا يزال الكثيرون يموتون من عواقب عدوان الناتو، واستخدام قذائف اليورانيوم المنضب".

وأضاف: "أود أن أوضح للجيش الأوكراني أن هذه الذخائر تستهدفهم بدرجة أكبر، وموجهة ضد أبنائهم وأحفادهم، وضد كل ما ينمو على سطح هذه الأرض الجميلة والخصبة.. فليشكروا الأمريكيين ويرفضوا مثل هذه المساعدة، وإذا لم يتمكنوا من فهم ذلك الآن، فسوف يفهمون ذلك بعد سنوات عديدة من انتهاء هذه الأزمة، التي استدرجهم الغرب إليها بمكر".

كما نقل جوشان "تحياته القلبية للمقاتلين الروس الشجعان الذين يدافعون ليس عن شعبهم فحسب، بل أيضا عن جميع الشعوب الأخرى المحبة للحرية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سترسل مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.

وأعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلقه بشأن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب، وذلك تعليقا على القرار الأمريكي بتزويد كييف بهذا النوع من القذائف.

وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن هذه القذائف لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، ولكنها تولد غبارا إشعاعيا، وتلوث التربة، وبهذا المعنى، فهي أكثر الأسلحة ضررا وخطورة على البشر، وحتى الآن، لم تستخدم مثل هذه الذخائر سوى دول حلف الناتو، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.

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المصدر: RT