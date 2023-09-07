البيت الأبيض يكشف نتائج فحص جيل بايدن

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن نتيجة فحص السيدة الأولى جيل بايدن، لكوفيد-19 جاءت سلبية.

وتخضع السيدة الأولى البالغة من العمر 72 عاما، للعزل في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير منذ مساء الاثنين، عندما ثبتت إصابتها بكوفيد-19 لأول مرة.

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وكان البيت الأبيض قد أعلن الاثنين الماضي أن الاختبارات أثبتت أن جيل تعاني أعراضا خفيفة.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن، بكورونا في أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً، في يوليو 2022.

ووفقا للبيت الأبيض فإن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن اليومية سلبية منذ تشخيص إصابة السيدة الأولى.

وجاء التشخيص في بداية أسبوع عالي المخاطر بالنسبة لبايدن (80 عاما) الذي غادر إلى الهند الخميس لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال البيت الأبيض في بيان قبل مغادرته يوم الخميس: "لقد جاءت نتيجة فحص الرئيس سلبية لفيروس كورونا".

وذكرت شبكة CNN سابقا أنه لا توجد تغييرات على بروتوكولات البيت الأبيض الخاصة بفيروس كورونا أو على جدول أعمال الرئيس في الوقت الحالي.

وأمضى الزوجان الأولان عطلة نهاية الأسبوع معا، حيث سافرا إلى فلوريدا التي دمرتها العاصفة يوم السبت قبل رحلة إلى منزلهما في شاطئ ريهوبوث.

ويأتي تشخيصها مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 مرة أخرى، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة نسبيا، في الولايات المتحدة، علما أن حالات الاستشفاء ارتفعت بنسبة 15.7% خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الوفيات بنسبة 17.6% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية