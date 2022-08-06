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البيت الأبيض: فحص كورونا لبايدن سلبي النتيجة لكنه سيبقى في الحجر الصحي حاليا

أخبار العالم

البيت الأبيض: فحص كورونا لبايدن سلبي النتيجة لكنه سيبقى في الحجر الصحي حاليا
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن البيت الأبيض أن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية، إلا أنه سيبقى خاضعا للحجر الصحي في الوقت الحالي.

وقال طبيب الرئاسة الأمريكية كيفين أونور إن "نتيجة فحص كورونا لبايدة سلبية، لكنه سيبقى في الحجر الصحي في الوقت الحالي".

وأضاف أن "حجر بايدن سيستمر حتى يجتاز الفحص الثاني".

وثبتت إصابة بايدن بكورونا في نهاية الأسبوع الماضي، بعد 12 يوما من تشخيص إصابته بالمرض.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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