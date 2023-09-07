أمير قطر يرحب بالبرهان ويؤكد حرص بلاده على إنهاء القتال الدائر في السودان (صور)

رحب أمير قطر تميم بن حمد، بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي وصل قطر اليوم الخميس، وجدد حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان.

ونشر أمير قطر عبر شبكة "X" منشورا أعرب من خلاله عن ترحيبه بالبرهان، وبالمباحثات الثنائية لتعزيز "العلاقة الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متنوعة".

سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة، وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره. pic.twitter.com/PxLxGPy3Cr — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 7, 2023

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وجدد الأمير حرص بلاده "الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره".

من جهته شدد رئيس مجلس السيادة بالسودان، على عزم بلاده على مواصلة "هزيمة التمرد وإيقاف معاناة السودانيين"، وقال: نطمئن السودانيين والعالم بأننا ماضون باستكمال المرحلة الانتقالية وإرساء الحكم المدني.

ووصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الخميس إلى قطر في ثالث جولة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية قبل قرابة 5 أشهر، في إطار تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ولبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

المصدر: RT