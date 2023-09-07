"بلومبرغ": الاتحاد الإفريقي سينال صفة العضو الدائم في مجموعة العشرين

نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن مصدر مطلع، أن الاتحاد الإفريقي قد يصبح قريبا من الأعضاء الدائمين في مجموعة العشرين.

وجاء في مقالة الوكالة: "وافقت مجموعة العشرين على منح الاتحاد الإفريقي صفة العضو الدائم فيها".

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة، من المتوقع أن يعلن زعماء دول مجموعة العشرين، هذا القرار في قمة الهند يومي 9 و10 سبتمبر.

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وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الإفريقي، سيتمتع بعد ذلك بنفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في مجموعة العشرين.

ومن المعروف أن الاتحاد الإفريقي، هو منظمة حكومية دولية تضم 55 دولة.

وفي يونيو الماضي، بعث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة في المجموعة.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم ربط الاتحاد الإفريقي بالجمعيات الدولية الرائدة، وكانت من أوائل الداعمين لمبادرة منحه عضوية مجموعة العشرين.

المصدر: نوفوستي