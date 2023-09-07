"حديث دبلوماسي" عن أيام "السكر والعربدة" بين وزيري الخارجية الأوكراني والأمريكي (فيديو)

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "ماكدونالدز" كان ملاذه أيام الدراسة صباح اليوم التالي لليلة ثقيلة من احتساء الخمر.

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جاء ذلك خلال تناول الوزيرين للطعام (عبوتين من البطاطا المقلية) في "ماكدونالدز"، حيث حاول بلينكن بدبلوماسية أن يرد على الوزير بقوله: "لا شك أن هذا كان أمرا نادرا". وقال إن في واشنطن هناك مطعم "ماكدونالدز" بالقرب من مقر عمله، واتفق الوزيران على أن تعليمات أطبائهما تنصح بعدم تناول هذه المأكولات السريعة.

لكن كوليبا أصر على أن يشرح لبلينكن ما كان يطلبه صباحا بعد ثمالته Hang over أيام الدراسة، فقال إنه كان يطلب "تشيزبرغر" مزدوج وكوبا كبيرا من الكوكاكولا. فأجابه بلينكن: هذا (ويعني الاحتياج إلى التعافي بعد الثمالة) لم يحدث لي أبدا.

المصدر: RT