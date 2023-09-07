بلينكن: لأول مرة نسلم أوكرانيا أصولا تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تسليم "الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس" لأوكرانيا لأول مرة.

وقال بلينكن خلال زيارته لكييف، يوم الأربعاء: "لأول مرة نسلم لأوكرانيا الأصول التي تمت مصادرتها من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين".

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وأشير في بيان للخارجية الأمريكية إلى أن الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار، ستخصص لإعادة دمج العسكريين الأوكرانيين في المجتمع ومساعدتهم في التعافي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية عن مصادرة 5.4 مليون دولار من الأصول المجمدة التابعة لرجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف، الذي تم فرض العقوبات عليه منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي