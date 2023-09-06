الصين تحظر استخدام هواتف "آيفون" في هذه الأماكن

قررت الصين حظر استخدام المسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية لهواتف "آيفون" بمختلف إصداراتها من شركة "آبل"، خلال تواجدهم داخل مكاتب العمل.

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ويشمل هذا الحظر جميع الأجهزة الأخرى التي تنتجها شركة "أبل"، ويضاف عليها الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية. ويتم تطبيقه أثناء العمل من خلال منع إحضار هذه الأجهزة إلى مكتب المسؤول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أصدرت الصين التعليمات الجديدة خلال الأسابيع الماضية، حيث تلقى المسؤولون أوامر مباشرة عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات الرسمية المغلقة، بتعميم حظر استخدام هاتف آيفون والأجهزة الذكية الأجنبية.

ويأتي القرار الجديد ضمن سلسلة قرارات تطبقها بكين بهدف خفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وتعزيز سبل الأمن السيبراني في داخل الصين.

و"أبل" هي الشركة المهيمنة على سوق الهواتف الذكية داخل الصين، التي تعتبرمن أكبر الأسواق لـ"أبل"، كونها المسؤولة عن 19% من حجم إيرادات الشركة على أساس سنوي.

المصدر: "وول ستريت جورنال"