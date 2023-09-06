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اندلاع اشتباكات على الحدود الأفغانية الباكستانية

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اندلاع اشتباكات على الحدود الأفغانية الباكستانية
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أفادت مصادر محلية لوكالة "نوفوستي" باندلاع اشتباكات بين الجيش الأفغاني وقوات حرس الحدود الباكستانية.

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات وقعت في منطقة حاجز "طورخام" في المنطقة الحدودية، حيث سمع إطلاق نار.

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ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية باكستانية، دون صدور تصريحات رسمية، أن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أغلق الأربعاء إثر تبادل قوات الأمن من البلدين لإطلاق النار، 

وتم إغلاق المعبر عدة مرات في السنوات القليلة الماضية من بينها إغلاق في فبرايرتسبب في توقف آلاف الشاحنات المحملة بالسلع على جانبي الحدود لمدة أيام.

وتعد نقطة تفتيش "طورخام" أحد طرق التجارة والعبور الثلاثة الرئيسية بين باكستان وأفغانستان. وتستخدم إسلام آباد أيضا نقطة التفتيش هذه لشحن بضائعها التجارية إلى آسيا الوسطى.

المصدر: نوفوستي، وسائل إعلام

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