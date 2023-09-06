لحظات مرعبة في ميناء يوناني.. تأخر عن موعد انطلاق السفينة فرموه بين مراوحها (فيديو)

توفي راكب، وصل متأخرا إلى عبارة يونانية، حينما سقط تحت مراوحها بعد عراك مع اثنين من طاقمها حاولا منعه من الصعود.

وأظهرت لقطات مروعة الضحية البالغ من العمر 36 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو يركض بسرعة أمس الثلاثاء نحو العبارة العملاقة "بلو هورايزون".

ولدى وصوله قفز إليها محاولا الصعود، لكن اثنين من طاقمها منعاه ودفعاه، فيما كانت العبارة تهم بالمغادرة.

وحاول الرجل للمرة الثانية الصعود على متن العبارة المتجهة إلى هيراكليون في جزيرة كريت، لكن هذه المرة كانت العواقب مدمرة حيث دفعه أفراد الطاقم بعنف إلى الخلف.

وفي مشاهد مروعة، فقد الرجل توازنه وسقط في البحر الهائج، وناضل من أجل البقاء فوق الماء، لكن قوة مراوح العبارة لم تسمح له بذلك، حيث يبدو أنها سحبته إلى الأسفل، وبعد فترة وجيزة تم انتشاله من البحر.

Crew members of the ship #BlueHorizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the #Piraeus port, #Athens. pic.twitter.com/PfXW2uWdhu — Greek City Times (@greekcitytimes) September 5, 2023

ويمكن رؤية أفراد الطاقم وهما ينظران إلى الرجل وهو يتخبط في الماء، بينما تستمر العبارة في الإبحار بعيدا عن الميناء. ويقول شهود عيان إن أفراد الطاقم دفعوا الوافد المتأخر من منحدر السفينة لأنه لم يكن لديه تذكرة.

على إثر ذلك، أوضح خفر السواحل اليوناني أنه حين تم انتشال الضحية كان فاقدا للوعي، وقد تم نقله إلى المستشفى العام الحكومي في نيكايا حيث أعلنت وفاته.

وصدرت أوامر للعبارة بالعودة إلى ميناء بيرايوس بعد الحادث المروع، حيث تم اعتقال القبطان وأفراد الطاقم، وقال ميلتياديس فارفيتسيوتيس، وزير الشحن اليوناني: "أعرب عن حزني للحادث المأساوي الذي وقع في ميناء بيرايوس والذي فقد فيه شخص حياته".

مضيفا: "يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل هيئة ميناء بيريوس لتوضيح القضية وتحديد المسؤولية".

المصدر: ديلي ميل