السفير الروسي في الأردن: موسكو ستدعم جهود عمّان ودمشق في مكافحة تهريب المخدرات

أكد السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف، أن بلاده على علم بالتنسيق المستمر بين سوريا والأردن في مكافحة تهريب المخدرات، مشددا على أن موسكو ستدعم جهود البلدين في هذا الاتجاه.

وقال ديسياتنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التنسيق في مجال مكافحة تهريب المخدرات بين سوريا والأردن يجري بصفة منظمة ويؤتي ثماره".

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ورحب السفير الروسي بالتعاون بين البلدين، مؤكدا دعم موسكو لجهود عمان ودمشق المبذولة في هذا الاتجاه.

وكانت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن قد عقدت في يوليو الماضي اجتماعها الأول، تنفيذا لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري في الأول من مايو 2023.

ويعلن الأردن بانتظام عن ضبط كميات من الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط محولات لتهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية.

المصدر: "سبوتنيك"