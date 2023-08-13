قادمة من سوريا.. الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة تنقل مواد مخدرة (صورة)

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن ظهر الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

إقرأ المزيد

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه ومن خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها.

وأضاف تبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، مشيرا إلى أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

/ petra.gov.jo

المصدر: بترا