نيبنزيا: مجلس الأمن الدولي تحول إلى منصة لنشر الدعايات حول أوكرانيا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا بأن مجلس الأمن الدولي تحول إلى "منصة لنشر الدول الغربية الأكاذيب والدعايات حول أوكرانيا".

وقال نيبنزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "التكتيك المفضل لزملائنا الغربيين أصبح الاتهام غيابيا وإلصاق الأوصاف والتخريب والإملاء والتلاعب".

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وتابع: "وبشأن بعض المواضيع، وعلى سبيل المثال، بشأن أوكرانيا، تحول مجلس الأمن منذ فترة طويلة إلى منصة للإعلان عن أكاذيب سخيفة وخطاب دعائي محض من قبل الدول الغربية".

وأضاف أن "رأي الغرب يطرح وكأنه الصحيح الوحيد".

وأشار إلى أن "مثل هذا النهج الهدام" لا يسهم في وحدة المجلس.

المصدر: وكالات