نائب رئيس برلمان القرم: القانون الأوكراني بشأن تقسيم شبه الجزيرة جنون

وصف نائب رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية، فلاديمير بوبكوف، القانون الأوكراني بشأن التقسيم الإداري الإقليمي لشبه الجزيرة بأنه ضرب من الجنون.

وكان فلاوديمير زيلينسكي قد وقع على قانون بشأن تعديلات الهيكل الإداري الإقليمي لشبه جزيرة القرم، هدفها هو تمهيد "الأرضية لإنهاء احتلال شبه الجزيرة"، وينص القانون على تفكيك شبه الجزيرة، وتقسيمات إقليمية جديدة، وإنشاء إدارات عسكرية ومدنية.

وقال بوبكوف: "نحن في شبه جزيرة القرم معتادون على تصرفات زيلينسكي الغريبة وخطواته المجنونة. لا يمكننا أن ننظر إليها إلا كشخص من مستشفى المجانين. بالنسبة له، قضية القرم مؤلمة وترتبط بمسألة الزحف الفاشل على الإطلاق عبر السهوب برفقة كاسحات الألغام، والتي أطلقوا عليها اسم الهجوم المضاد".

وأكد نائب رئيس برلمان القرم أن زيلينسكي يعيش في عصر التحولات الإدارية الإقليمية، وقال: "منذ وصوله إلى السلطة، حدثت تحولات إدارية إقليمية في أوكرانيا بانتظام: المناطق والمدن تنفصل، والأقاليم تغادر، لذا فإن التوقف المؤقت في هذه العملية ربما يؤرقه".

وفي وقت سابق، أكد نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم، ليونيد إيفليف، ردا على تصريحات زيلينسكي، بأن "إنهاء احتلال" شبه جزيرة القرم يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية، أن روسيا لن تتخلى أبدا عن شبه جزيرة القرم، سواء دبلوماسيا أو عسكريا.

ومن المعروف أن شبه جزيرة القرم عادت لتكون منطقة روسية مجددا منذ مارس 2014 وذلك بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. كما لا تزال كييف تعتبر شبه الجزيرة "أرضا محتلة وبصورة مؤقتة"، وتؤيدها العديد من الدول الغربية في هذا الموقف.

من جهتها، صرحت موسكو مرارا أن سكان القرم صوّتوا بشكل ديمقراطي لصالح إعادة التوحيد مع روسيا، وذلك في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم إغلاق هذه القضية بشكل نهائي.

المصدر: RT