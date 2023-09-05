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أنقرة تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمالي العراق

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أنقرة تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمالي العراق
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء مقتل جندي تركي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، في منطقة عملية "المخلب-القفل".

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقا) بيانا موقعا من وزير الدفاع ياشار غولر، أعلنت فيه مقتل أونال سيباهي.

وجاء في البيان: "استشهد رفيق السلاح البطل في 4 سبتمبر 2023. رحم الله شهيدنا البطل أصالة عن نفسي وعن أعضاء وزارة الدفاع الوطني، تعازينا لأسرته المكلومة ولشعبنا الكريم".

المصدر: RT

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