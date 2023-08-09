تركيا.. وزارة الدفاع تعلن مقتل جنديين اثنين وإصابة 3 آخرين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، قادمين من جهة سوريا.

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن "اثنين منهم ينتميان لتنظيمي "بي كي كي - كي جي كي" و"بي واي دي - واي بي جي" الإرهابيين".

المصدر: RT + "الأناضول"