 
مباشر

تركيا لا تستبعد أن يكون انفجار ميناء درينجا تخريبيّا

أخبار العالم

تركيا لا تستبعد أن يكون انفجار ميناء درينجا تخريبيّا
Globallookpress Günter Flegar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtod

أعلن رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد غولدال، أن أنقرة تنظر في احتمال أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء درينجا التجاري يوم أمس عملا تخريبيا، رغم ضآلة هذا الاحتمال.

وقال غولدال لقناة CNN Türk التلفزيونية: "هذه منطقة ميناء، ولا يمكن لأحد ​​الدخول إليها دون فحص أمني، سواء كان مسؤولا حكوميا أو موظفا أو صاحب عمل، لا يمكنه الدخول. سيتم تقييم كافة الاحتمالات بالطبع، لكن هذا الاحتمال يعتبر الأضعف".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. انفجار عنيف يهز ميناء تجاريا في تركيا
بالفيديو.. انفجار عنيف يهز ميناء تجاريا في تركيا

ووقع الانفجار أمس الاثنين في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا