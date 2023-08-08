تركيا لا تستبعد أن يكون انفجار ميناء درينجا تخريبيّا

أعلن رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد غولدال، أن أنقرة تنظر في احتمال أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء درينجا التجاري يوم أمس عملا تخريبيا، رغم ضآلة هذا الاحتمال.

وقال غولدال لقناة CNN Türk التلفزيونية: "هذه منطقة ميناء، ولا يمكن لأحد ​​الدخول إليها دون فحص أمني، سواء كان مسؤولا حكوميا أو موظفا أو صاحب عمل، لا يمكنه الدخول. سيتم تقييم كافة الاحتمالات بالطبع، لكن هذا الاحتمال يعتبر الأضعف".

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ووقع الانفجار أمس الاثنين في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

المصدر: نوفوستي