بالفيديو.. انفجار عنيف يهز ميناء تجاريا في تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية بوقوع انفجار عنيف هز ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، وتصاعد أعمدة الدخان من مكان الحادث.

وحسب المعلومات، فقد أدى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل في المناطق المجاورة، وهرع الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

وقال والي كوجالي صدّار يافوز إن "الانفجار وقع خلال عملية تفريغ سفينة شحن قمح في إحدى الصوامع، وناجم عن ضغط كبير في صوامع القمح".

وأشار إلى سقوط 10 جرحة حالة أحدهم حرجة جراء الانفجار، ويتلقّون العلاج في المشافي.

وأكد عدم وجود أشخاص مفقودون تحت الأنقاض.

وتابع: "تضرّرت بالانفجار الكبير 13 صومعة قمح في الميناء، ولا توجد مخاطر اندلاع حريق في المكان والميناء ".

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda çok şiddetli bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/xuyMUbFbyc — Pusholder (@pusholder) August 7, 2023

#SONDAKİKA



Kocaeli'nin Derince Limanı'nda çok şiddetli bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/AU647FU79G — Furkan News (@furkannewscom) August 7, 2023

🟥 Kocaeli Derince Limanı'nda şiddetli patlama. Bölgeden dumanlar yükseliyor. pic.twitter.com/7vy6XSW6Va — Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) August 7, 2023

وأفاد "مراسل "سي ان ان ترك" بأن هذا الميناء وصلت إليه أول سفينة حبوب من أوكرانيا العام الماضي، وأن الانفجار وقع بأحد صوامع القمح.

وأعلنت وزارة المواصلات التركية عدم أن بالسفن الموجودة في الميناء لم تتضرر نتيجة الانفجار.

المصدر: RT + cnn turk