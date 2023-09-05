"توقفوا عن التصرف كخلد أعمى!".. مدفيديف يعلق على تقرير لجنة التحقيق الأممية في الانتهاكات بأوكرانيا

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات إريك موس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات بأوكرانيا.

وكتب على قناته في "تليغرام":

لم تجد لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات بأوكرانيا الأدلة الكافية على أن تصرفات الجيش الروسي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، وهذا ما قاله رئيسها إريك موس، الذي أشار إلى "عدد كبير من جرائم الحرب" التي ارتكبها مجهولون.

إذا كان أعضاء هذه اللجنة يرون حقا العثور على جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في أوكرانيا، فعليهم أن يتوقفوا عن التصرف كالخلد الأعمى ويمسحوا أعينهم بشكل صحيح، وينظروا في الاتجاه الصحيح، نحو نظام كييف الإجرامي... على اللجنة التقييم الموضعي للكيفية التي أغرقت بها منطقة دونباس في الدم بلا رحمة لمدة 8 سنوات حتى بدأت روسيا عمليتها العسكرية.

وتابع: تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن الإبادة الجماعية تعني "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"، وهذا بالضبط ما يفعله نظام كييف منذ عام 2014، بغض النظر عن تغيير أسماء المتواطئين في هذه الجرائم.

وأضاف: ما الأدلة الإضافية التي يحتاجها منافقو هذه اللجنة؟

عليك أن تفقد ضميرك تماما حتى لا ترى ذلك، وتحاول العثور على دليل على أن الإبادة الجماعية تأتي من روسيا.

تنص الاتفاقية كذلك على ضرورة معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بشكل عادل. سيحصل أوغاد أوكرانيا على العقوبة المستحقة لكل ما فعلوه، ولهذا السبب يجب أن تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حتى يتم تحقيق أهدافها بالكامل. حتى النصر النهائي على من أخضعوا شعبهم للتنكيل والإبادة لمدة 8 سنوات.

وليلعنهم الله، بغض النظر عن المسوغات القانونية لأفعالهم. فليحترقوا في الجحيم!

المصدر: تليغرام