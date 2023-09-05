بايدن يتجاهل أسئلة الصحفيين حول اللقاء المحتمل بين بوتين وكيم جونغ أون

أفادت مجموعة الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاهل الأسئلة حول الزيارة المحتملة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لروسيا.

وذكر الصحفيون أن بايدن ابتسم دون أن يرد على الأسئلة حول لقاء كيم مع بوتين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يخطط لزيارة روسيا في سبتمبر ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وحسب الصحيفة، فإن الزعيمين سيبحثان "إمكانية توريدات كمية كبيرة من الأسلحة إلى روسيا" والتعاون العسكري بشكل عام.

وكانت كوريا الشمالية وروسيا قد نفتا ما نشرته في وقت سابق بعض وسائل الإعلام حول توريدات الأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية لروسيا.

المصدر: نوفوستي