كوريا الشمالية ترد على مزاعم أمريكية بشأن تزويدها روسيا بقذائف مدفعية

رفضت كوريا الشمالية مزاعم الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا بقذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، ووصفتها بأنها "لا أساس لها ومحاولة عدوانية أمريكية لتشويه سمعتها".

وأوردت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء نقلا عن بيان لنائب مدير الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية: "نوضح مجددا أننا لم نجرِ إطلاقا أي تعاملات بالأسلحة مع روسيا ولا نعتزم ذلك في المستقبل".

وأضافت: "هذه المزاعم بشأن صفقات الأسلحة مع روسيا هي محاولات أمريكية عدائية لتشويه صورة بيونغ يانغ".

وفي الأسبوع الماضي، زعم منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن كوريا الشمالية زودت روسيا بـ"عدد كبير من قذائف المدفعية لاستخدامها في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي