كوليبا: السلطات الأوكرانية لا تعتزم تغيير موقفها إزاء صفقة الحبوب

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن كييف لا تعتزم تغيير موقفها إزاء صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال كوليبا في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الاثنين، إن أوكرانيا تعول على أن يطلعها الجانب التركي على تفاصيل مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.

وأكد أن أوكرانيا "ستصر على كافة المواقف المبدئية، بما في ذلك الضغط على روسيا من خلال العقوبات".

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وجدير بالذكر أن صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي انسحبت منها روسيا في يوليو الماضي، كانت من بين المواضيع الرئيسية التي بحثها بوتين وأردوغان في سوتشي يوم الاثنين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في ختام المباحثات، إن "أوكرانيا يجب أن تلطف موقفها من أجل القيام بخطوات مشتركة مع روسيا".

بدوره، أكد بوتين استعداد موسكو للعودة إلى الصفقة بعد تنفيذ الشروط المتعلقة برفع القيود عن الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة.

المصدر: تاس