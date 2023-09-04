أردوغان يصف بوتين بـ"الصديق العزيز"

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "صديق عزيز"، معربا عن أمله في زيادة تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو.

وكتب أردوغان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التقينا اليوم مع الرئيس الروسي، صديقي العزيز السيد فلاديمير بوتين في سوتشي".

Bugün Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Sayın Putin ile Soçi'de bir araya geldik, gündemimizdeki konuları ele aldık.



Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. 🇹🇷🇷🇺… pic.twitter.com/Mo0jRnJTBh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2023

وأضاف أن الطرفين يعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وروسيا، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والسياحة والاقتصاد.

هذا وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم في سوتشي بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية قدمت بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها. مؤكدا أن موسكو على استعداد للعمل بالشراكة مع تركيا وقطر لتطوير بنود صفقة "البحر الأسود"، لتصدير الحبوب إلى الدول الإفريقية.

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المصدر: RT