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أردوغان يصف بوتين بـ"الصديق العزيز"

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أردوغان يصف بوتين بـ
ria.ru
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "صديق عزيز"، معربا عن أمله في زيادة تعزيز العلاقات بين أنقرة وموسكو.

وكتب أردوغان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "التقينا اليوم مع الرئيس الروسي، صديقي العزيز السيد فلاديمير بوتين في سوتشي".

وأضاف أن الطرفين يعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وروسيا، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والسياحة والاقتصاد.

هذا وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم في سوتشي  بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية قدمت بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها. مؤكدا أن موسكو على استعداد للعمل بالشراكة مع تركيا وقطر لتطوير بنود صفقة "البحر الأسود"، لتصدير الحبوب إلى الدول الإفريقية.

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المصدر: RT

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