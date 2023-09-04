شويغو يعلن عن إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أنه تجري حاليا مناقشة إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية.

وأوضح شويغو، في تصريحات صحفية: "نحن نناقش ذلك مع الجميع (إمكانية إجراء مناورات عسكرية)، بما في ذلك كوريا الشمالية.. لم لا؟ هؤلاء جيراننا".

وأضاف شويغو: "بالطبع، تمت مناقشة ذلك، نحن لا نجري فحسب مناورات مع زملائنا الصينيين، بل نجري دوريات مشتركة للقاذفات الاستراتيجية، ودوريات مشتركة لحاملات الصواريخ البحرية، وإذا كانت لدينا في وقت سابق مثل هذه الحالات لمرة واحدة، فإننا الآن نعمل على ذلك مرتين وثلاث مرات في السنة، كما نواصل القيام بذلك".

وأكد شويغو خلال زيارته لبيونغ يانغ على رأس وفد عسكري رفيع المستوى والتي استمرت من 25-27 يوليو، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953 أن روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية بما يحقق مصالح البلدين.

هذا وأجرت روسيا والصين مناورات بحرية مشتركة تحت اسم "الشمال- التعاون 2023" في بحر اليابان خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو الماضي.

وذكرت موسكو أن الهدف الرئيسي من هذه المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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المصدر: RT