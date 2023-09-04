قال يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن دول الاتحاد الأوروبي ستحذو حذو بولندا، وتشرع بتسليم أوكرانيا مواطنيها الفارين إليها هربا من الخدمة العسكرية.

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وأوضح غاغين أن "أوروبا سئمت من التظاهر بحب الأوكرانيين ودعمهم، ومع الوقت ستقتدي ببولندا التي بدأت بتسليم نظام كييف المواطنين الأوكرانيين الذين هم في سن الخدمة العسكرية والفارين إليها منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، هربا من التجنيد الإجباري والتعبئة والدفن".

وأضاف: "حسنا، كما يقولون، كرتنا الأرضية صغيرة وليس هناك مهرب فيها ومنها، فنظام كييف بحاجة للمزيد والمزيد من الضحايا، والهجوم المضاد يفشل فشلاً ذريعاً إذ غرق في دماء نحو 70 ألف جندي أوكراني، إلا أن زيلنسكي لا زال يطالب بالمزيد من الضحايا".

واختتم قائلا: "سيبدأ المزيد من الدول الأوروبية بتسليم الرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا".

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وتجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف أعلنت الأحكام العرفية في البلاد منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومنعت الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 60 عاما من مغادرة أراضيها، إلا أن آلاف الشبان تمكنوا من الفرار من الخدمة العسكرية الإجبارية والتعبئة العامة من خلال الهرب عبر الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار.

وبحسب دائرة الحدود البولندية، دخل أراضيها منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا نحو 80 ألف رجل أوكراني في سن الخدمة العسكرية واختفوا، ولإعادتهم إلى وطنهم سيتعين على أوكرانيا إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق كل منهم.

وذكرت صحيفة Rzeczpospolita في وقت سابق أن بولندا بدأت بتسليم الرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية إلى كييف، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة يتم طرد من أسمتهم بـ "شركاء المهاجرين غير الشرعيين".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء بات ممكنا بفضل اتفاق ثنائي بين بولندا وأوكرانيا ينص على الترحيل المباشر للأشخاص الذين يتهربون من الخدمة العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي