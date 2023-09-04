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بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي

بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي

أخبار العالم

بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي
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اختتم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مباحثاتهما في منتجع سوتشي

بوتين:

  • ارتفع التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بـ 4%.
  •  حصة الدولار واليورو في التبادل التجاري بين روسيا وتركيا تنخفض، وهناك اتجاه للتعامل بالعملة الوطنية.
  •  محطة الطاقة في "أكويو" تنطلق في 2024، وتوفر 1800 ميغاواط، ويعمل بها 25 ألف موظف وعامل.
  •  مستعدون لنقل الغاز عبر تركيا إلى دول ثالثة لكل الراغبين في شراء الغاز الروسي.
  •  يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كانت هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار.
  • يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كان هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار.
  • زار تركيا أكثر من 5 ملايين سائح روسي خلال العام الماضي.

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بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي