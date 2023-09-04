بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي
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اختتم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مباحثاتهما في منتجع سوتشي
بوتين:
- ارتفع التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بـ 4%.
- حصة الدولار واليورو في التبادل التجاري بين روسيا وتركيا تنخفض، وهناك اتجاه للتعامل بالعملة الوطنية.
- محطة الطاقة في "أكويو" تنطلق في 2024، وتوفر 1800 ميغاواط، ويعمل بها 25 ألف موظف وعامل.
- مستعدون لنقل الغاز عبر تركيا إلى دول ثالثة لكل الراغبين في شراء الغاز الروسي.
- يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كانت هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار.
- يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كان هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار.
- زار تركيا أكثر من 5 ملايين سائح روسي خلال العام الماضي.