الكرملين: لن يتم توقيع أي وثائق في ختام اجتماع بوتين وأردوغان في سوتشي

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أنه من غير المقرر توقيع أي وثائق في ختام الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي اليوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن الجزء الأول من المحادثات بين الزعيمين بصيغتها الموسعة، كان بنّاء للغاية.

وأضاف: "تقارير بناءة للغاية ومفصلة للوزراء وقادة مجموعات العمل في جميع المجالات، وتبادل مفصل للمعلومات، وضبط عقارب الساعة في جميع المجالات، وتحليل شامل للعلاقات الثنائية".

وأشار إلى أن الرئيسين عقدا اجتماعا في البداية بمشاركة الوفود، ويواصلان الآن المحادثات على طاولة غداء بشكل ثنائي.

وطرح الرئيسان الروسي والتركي في مستهل لقائهما في سوتشي اليوم حزمة الملفات الساخنة التي سيبحثانها، وتشمل صفقة الحبوب، وقضايا الطاقة، والوضع في أوكرانيا وسوريا.

المصدر: RT