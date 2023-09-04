رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يدعو لـ"دستور جديد" "عبر استفتاء شعبي (فيديو)

دعا الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا إلى وضع "دستور جديد" "سيتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي.

وتعهد أوليغمي بعد أدائه اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية رئيسا لفترة انتقالية في البلاد "بانتخابات حرة وشفافة" في الغابون.

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وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح يوم الأربعاء الماضي في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

المصدر: أ ف ب