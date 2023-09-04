طهران تعلن بدء السفير الإيراني الجديد لدى السعودية عمله في الرياض غدا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، سيباشر عمله في الرياض غدا الثلاثاء.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي: "السفير الإيراني الجديد في السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء. نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني يوم 6 يونيو أن طهران عينت المعاون السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لإيران.

وافتتح مسؤولون إيرانيون يوم 6 يونيو السفارة الإيرانية لدى الرياض بعد توقف عن العمل دام 7 سنوات وذلك تفعيلا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان قد التقيا في 6 أبريل، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، وتم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.

وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.

المصدر: RT