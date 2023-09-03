سفير إيران الجديد لدى السعودية يكشف موعد توجهه للرياض والموعد المحتمل لوصول سفير المملكة لطهران

كشف السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي موعد توجهه إلى الرياض حيث سيبدأ مهامه الدبلوماسية رسميا، لافتا إلى موعد وصول السفير السعودي الجديد لدى إيران إلى طهران.

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وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، قال علي رضا عنايتي إنه سيتوجه إلى الرياض يوم الثلاثاء المقبل، وإن السفير السعودي في طهران، بحسب المعلومات الواردة، سيصل البلاد أيضا في غضون الفترة الزمنية ذاتها.

وفي إشارة إلى العلاقات بين ايران والسعودية، أوضح السفير عنايتي قائلا: "أعتقد أن العلاقات بين البلدين قد تطورت شكليا بنحو ايجابي، ولكن ذلك يعد، انطلاقا من مبدأ حسن الجوار الذي أكد عليه المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استقباله أعضاء الحكومة مؤخرا، مقدمة لمزيد من العمل المشترك والمتعدد الأطراف بين البلدين"، مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى تعاون جماعي.

وأردف: "نحن بدأنا نهجا وفق إيماننا ورؤيتنا أن توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية بمختلف الأوجه الثنائية والمتعددة الأطراف وعلى صعيد العالم الإسلامي وخارج إطار المنطقة، سيترك آثارا ايجابية بامتياز"، متابعا: "إيران والسعودية قادرتان، من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الآفاق المستقبلية البعيدة المدى والطاقات المتاحة لهما، على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الأجنبي في المنطقة".

هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفير السعودي لدى سلطنة عمان، عبد الله بن سعود العنزي، سيتم تعيينه سفيرا للمملكة لدى طهران.

وأمس السبت، التقى علي رضا عنايتي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث قدم تقريرا حول الخطط القادمة في مجال العلاقات بين البلدين.

جدير بالذكر أن إيران أعادت في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض بعد اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

وعينت طهران سفيرها السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى الرياض.

المصدر: "إرنا" + "مهر"