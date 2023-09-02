صورة ضخمة لولي العهد السعودي في إيران.. ما القصة؟

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير محمد ين سلمان موجودة في العاصمة الإيرانية طهران، ما أثار تفاعلا كبيرا، فما قصتها؟

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للوحة تظهر صورة منسوجة للأمير محمد بن سلمان، تم عرضها في العاصمة طهران.

وفي هذا الصدد، يمكن التوضيح بأن هذه الصور تعود لأكثر من أسبوع، حيث أقيم المعرض الدولي الثلاثين للسجاد المنسوج يدويا في طهران، وتم وضع صورة منسوجة للأمير محمد بن سلمان، بأحد أجنحته، بالإضافة إلى صور قادة خليجيين آخريين أيضا، وفق ما ذكرت وكالة "انتخاب".

موقع برسش الإيراني:

-سجاد نسج عليه صورة ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان نجم المعرض الدولي الثلاثين للسجاد اليدوي في طهران هذا العام.

-فنانو نسج السجاد في إيران قاموا بحماس بتثبيت السجاد في المعرض.

-السجاد يستغرق نسجه ما بين 6 أشهر وسنة.

-تبلغ أبعاد هذه السجادات التبريزية… pic.twitter.com/dsl6wCetc6 — عبد العزيز الخميس (@alkhames) September 2, 2023

سجاد فارسي منسوج يدويّا لصورة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في معرض السجاد الدولي المقام في العاصمة الإيرانية طهران . pic.twitter.com/gANaOcxShZ — هادي 😎 Hadi (@HadiAchaemenid) August 24, 2023

جدير بالذكر أنه بعد اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما، أعادت إيران في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض.

وعينت طهران سفيرها السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى الرياض.

المصدر: RT + "انتخاب"